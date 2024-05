Espanhol: Barcelona vence Real Sociedad e retoma vice-liderança

O Barcelona é o novo vice-líder do Campeonato Espanhol. Com grande atuação de Raphinha, os culés venceram a Real Sociedad por 2 a 0 nesta segunda-feira (13), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, no jogo de encerramento da 35ª rodada. O jovem Lamine Yamal abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa e o atacante brasileiro, de pênalti, completou o triunfo no segundo tempo.

Dessa maneira, o Barcelona aproveitou o tropeço do Girona nesta rodada e assumiu a segunda posição na tabela há três rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. Ou seja, o time comandado pelo técnico Xavi depende apenas de si para encerrar a temporada na segunda colocação.

Assim, o Barça chegou aos 76 pontos e abriu um de vantagem para o Girona, agora terceiro colocado, que tropeçou no Alavés com gol sofrido nos acréscimos da partida. O já campeão Real Madrid está com 90.

Por outro lado, a Real Sociedad teve um resultado muito ruim para as pretensões da equipe nesta reta final de temporada. Com a derrota fora de casa, o clube saiu da zona de classificação para as próximas competições europeias. Dessa forma, a equipe está na 7ª posição, com 54 pontos, um a menos que o Betis, principal concorrente, em sexto.

Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (10/5)

Alavés 2×2 Girona

Sábado (11/5)

Mallorca 1×0 Las Palmas

Villarreal 3×2 Sevilla

Granada 0x4 Real Madrid

Athletic Bilbao 2×2 Osasuna

Domingo (12/5)

Cádiz 1×0 Getafe

Atlético de Madrid 1×0 Celta de Vigo

Valencia 0x0 Rayo Vallecano

Betis 3×2 Almería

Segunda-feira (13/5)

Barcelona 2×0 Real Sociedad

