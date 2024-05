Allan confirma acerto com o Botafogo: ‘Já assinei’

O volante Allan confirmou que tem um acerto para defender o Botafogo a partir do segundo semestre. Nesta segunda-feira, após vitória do Al-Wahda sobre o Al-Wasl pelo Campeonato Emiradense, o jogador de 33 anos frisou que não seguirá no Oriente Médio na próxima temporada.

“É difícil (eu ficar). Já assinei com outro clube, mas vou respeitar a camisa até o último jogo”, disse Allan, que respondeu “Botafogo” ao ser perguntado qual era o clube por um repórter da “Abu Dhabi Sports”.

Allan assinou pré-contrato com o Botafogo em fevereiro, mas chegará somente a partir de julho. O Alvinegro tentou antecipar a contratação, mas o Al-Wahda não liberou o atleta, que é capitão no clube dos Emirados Árabes.

Revelado pelo Vasco, Allan deixou o Cruz-Maltino em 2012 e se transferiu para a Udinese (ITA). Na sequência, o volante passou por Napoli (ITA) e Everton (ING), antes de chegar ao Al-Wahda em 2022. Em 2019, o meio-campista fez parte do elenco que conquistou o título da Copa América com a Seleção Brasileira sob o comando de Tite.

