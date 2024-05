Na noite da última quarta-feira (16), o Palmeiras derrotou o Independiente Del Valle por 2 a 1 no Allianz Parque e garantiu uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Além disso, tornou-se a melhor campanha do torneio continental, o que lhe dá o direito de decidir o mata-mata dentro do seu estádio.

Por falar na casa do Verdão, o Allianz Parque é uma grande arma do time comandado por Abel Ferreira. De acordo com o próprio treinador, a energia da torcida no estádio é diferente e empurra a equipe em campo.

Com o triunfo diante dos equatorianos, o Palmeiras alcançou a marca de 12 partidas de invencibilidade no Allianz Parque. Agora, são 11 vitórias e apenas um empate.

Última derrota

O último jogo que terminou com vitória do visitante foi em outubro de 2023. Na ocasião, o Atlético-MG derrotou o Alviverde por 2 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Arena Barueri

Só para exemplificar a importância do Allianz Parque no desempenho do Palmeiras, basta conferir o desempenho do time como mandante na atual edição do Brasileirão. Dos três jogos como mandantes, dois ocorreram na Arena Barueri. Em ambos, o Verdão foi superado. O único ponto foi dentro do Allianz. Empate sem gols com o Flamengo.

Calendário no Allianz Parque

O próximo jogo do Palmeiras dentro do Allianz Parque será no dia 30. O adversário é o San Lorenzo, em jogo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

Pelo Brasileirão, o jogo contra o Vasco da Gama, que estava agendado para Barueri, será realizado no seu estádio. Ou seja, Abel Ferreira e cia começam a observar uma chance de melhorar o desempenho como mandante no torneio nacional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras aumenta a invencibilidade no Allianz Parque apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.