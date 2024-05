Brasil será a sede Copa do Mundo feminina de 2027

A Fifa escolheu, na madrugada desta sexta-feira (17/5), o Brasil como a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. A candidatura brasileira venceu – numa votação que ocorreu durante 74º Congresso da Fifa, em Bangkok, na Tailândia – uma tríplice aliança de Alemanha, Bélgica e Holanda.

A votação ocorreu de forma eletrônica e pela primeira vez contou com votos de 207 dos 211 países membros da Fifa. Desse modo, o sorteio foi realizado às 2h47 (de Brasília). O presidente da Fifa Gianni Infantino divulgou o resultado três minutos depois.

“Parabéns ao Brasil. Agora vamos organizar a melhor Copa da história”, disse Infantino.

Assim, o Brasil torna-se o primeiro país sul-americano a sediar a competição. Nas prévias, o país já tinha recebido uma nota melhor (4 a 3,7), mas isso só daria vantagem em caso de empate após duas votações. Entretanto, isso não foi necessário.

“Conquistamos uma vitória importante para o futebol mundial. E tem de haver cada vez mais união para fortalecer a modalidade em todo mundo”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Além de celebrar a vitória, Ednaldo também lembrou a tragédia do Rio Grande do Sul. Afinal, o Brasil acompanha a catástrofe que atingiu o estado gaúcho, causando mortes e desaparecimentos e deixando milhares de desabrigados.

“Queremos também que o trabalho possa ajudar o Rio Grande do Sul, que terá uma grande centro do futebol feminino. Queremos realizar a melhor Copa de todos os tempos. E convido todas para que possam desfrutar do nosso país”, disse.

Os concorrentes

Inicialmente, a candidatura para o Mundial de 2027 contava com quatro concorrentes. Porém, a África do Sul desistiu em novembro. Afinal, segundo os organizadores, o país estaria mais bem preparado para buscar a candidatura do Mundial de 2031. O mesmo aconteceu semanas depois com a candidatura de Estados Unidos e México. Ou seja, a dupla de países da América do Norte também preferiu concorrer em 2031. Dessa forma. restaram apenas a briga entre o Brasil e a candidatura tripla de Alemanha, Holanda e Bélgica. Deu Brasil!

A competição será entre 24 de junho e 25 de de julho de 2027, com abertura e final no Maracanã. no Rio de Janeiro. Todos os estádios da Copa do Mundo de 2014 serão sedes de jogos deste Mundial feminino.

Copas do Mundo Feminina

1991 – SEDE: China. CAMPEÃO: EUA

1995 – SEDE: Suécia. CAMPEÃO: Noruega

1999 – SEDE: EUA. CAMPEÃO: EUA

2003 – SEDE: EUA. CAMPEÃO: Alemanha

2007 – SEDE: China. CAMPEÃO: Alemanha (Brasil vice)

2011 – SEDE: Alemanha. CAMPEÃO: Japão

2015 – SEDE: Canadá. CAMPEÃO: EUA

2019 – SEDE: França CAMPEÃO: EUA

2023 – SEDE: Austrália e Nova Zelândia. CAMPEÃO: Espanha

2027 – SEDE: Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Brasil será a sede Copa do Mundo feminina de 2027 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.