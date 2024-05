Com goleada na Libertadores e pausa no Brasileirão, Tite ganha fôlego no Flamengo

O Flamengo mostrou muita personalidade na quarta-feira (15/05) e protagonizou uma goleada diante do Bolívar por 4 a 0 no Maracanã. Assim, os jogadores rubro-negros subiram para segunda colocação do Grupo E da Libertadores. Tite, que vinha sendo muito pressionado por melhores atuações e resultados, ganhou um fôlego extra no clube.

Pressão em Tite

Depois do título do Campeonato Carioca, os jogadores rubro-negros atravessaram um momento de oscilação. Afinal, foram oito gols sofridos em nove jogos e duas derrotas consecutivas na Libertadores. Assim, Tite, que vinha apresentando um trabalho sólido e equilibrado neste começo de temporada, se tornou alvo de parte da torcida.

Evolução do Flamengo

No entanto, houve uma mudança de postura nos últimos dois jogos. Afinal, os comandados de Tite conquistaram vitórias inquestionáveis contra Corinthians e Bolívar, pelo Brasileirão e pela Libertadores, respectivamente. O técnico, dessa forma, agora espera que os jogadores rubro-negros continuem em constante evolução.

“Nós ficamos sem o Arrascaeta, que voltou hoje, e ficamos sem Cebola, agora sem BH. O Gabi, Erick, recuperamos Allan. É importante deixar os atletas na melhor condição. A retomada foi consistente nos dois jogos, mas é parcial. Tem que continuar crescendo”, disse Tite após goleada no Maracanã.

Paralisação do Brasileirão

Com as duas vitórias consecutivas, Tite ganhou tranquilidade e paz no Flamengo. O técnico agora tem uma semana livre para comandar treinos no Ninho do Urubu. Afinal, as rodadas 7 e 8 do Brasileirão foram paralisadas em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, os jogadores rubro-negros só entram em campo na próxima quarta-feira (22/05), diante do Amazonas, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

