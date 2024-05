Corinthians se torna efetivo nas Copas, mas deixa a desejar no Brasileirão

O sistema ofensivo do Corinthians vive fases diferentes na temporada. Enquanto nas copas a equipe vem conseguindo balançar as redes e correspondendo bem, no Campeonato Brasileiro o Timão tem um dos piores ataques da competição. Assim, o técnico António Oliveira ainda busca o sistema ideal e tenta parar essa oscilação.

Para efeito de comparação, o Corinthians tem o melhor ataque do Grupo F da Sul-Americana, balançando as redes 11 vezes até aqui. Já na Copa do Brasil são sete gols em três partidas. Contudo, se pegarmos as estatísticas do Campeonato Brasileiro, os números preocupam.

Afinal, no Brasileirão, a equipe só conseguiu balançar a rede três vezes, mas contra o mesmo adversário (Fluminense). Em seis jogos, o Timão passou cinco em branco. Em meio a este período sem marcar, o técnico António Oliveira vem encontrando dificuldades para montar o ataque, com lesões de Yuri Alberto, que voltou recentemente e Pedro Henrique.

O técnico português vem se segurando nas estatísticas ao comentar a falta de eficiência do time no Brasileirão. Para defender que seu time vem jogando bem e que a goleada em cima do Argentinos Juniors não foi uma exceção, António destacou que o Alvinegro é o segundo time do campeonato que mais cria grandes chances na Série A.

“Equipe já fez diversos bons jogos, esse (contra o Argentinos Juniors) é mais um deles. Na última partida, disseram que o time só criou contra o Fluminense. Me mandaram estatísticas, números são fatos: o Corinthians é o 2º time do Brasileiro com mais grandes chances criadas, e é o 1º do Brasileiro com mais grandes chances perdidas”, falou o treinador.

Corinthians vive momentos diferentes nas competições por causa do ataque

Com seu sistema ofensivo funcionando, o Timão consegue ter mais tranquilidade nas competições. Afinal, na Sul-Americana, a equipe já está garantida na próxima fase, precisando saber se vai disputar os playoffs ou vai direto para as oitavas. Já na Copa do Brasil, o Corinthians venceu o jogo de ida contra o América-RN por 2 a 1, fora de casa e agora decide a vaga nos seus domínios.

Assim, a grande missão de António Oliveira é conseguir quebrar essa oscilação e fazer com que o time das copas, também marque no Campeonato Brasileiro.

