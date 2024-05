Arthur Elias e jogadoras celebram Brasil como sede da Copa em 2027

O Brasil será a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (17) em Bangkok, na Tailândia, durante o 74° Congresso da FIFA. Será a primeira vez que o Mundial será disputado na América do Sul. Algo que foi muito celebrado pelo técnico da Seleção Brasileira, Arthur Elias, e as jogadoras do sub-20 e principal.

“O Brasil, além da enorme paixão do seu povo pelo futebol, tem a maior jogadora de todos os tempos, um vice-campeonato mundial, tradição internacional no futebol feminino e veem nos últimos anos realizando uma série de investimentos na modalidade por parte da CBF, federações e clubes”, disse Arthur Elias.

Antes, o Brasil já recebeu por duas vezes a Copa do Mundo masculina, em 1950 e 2014. Para a zagueira Rafaelle, o país fica com um evento dessa magnitude pode fazer com que o futebol feminino cresça ainda mais.

“Quando eu era criança e jogava com os meninos no campo de barro no sertão da Bahia, jamais imaginei que um dia essa poderia ser minha profissão. Não existia futebol feminino na TV. Por isso, eu nem sabia que essa era uma opção e Seleção Feminina de Futebol hoje é muito mais que o sonho individual de cada jogadora, é uma conquista coletiva de meninas e mulheres”, falou Rafaelle.

A vitória do Brasil para ser sede da Copa do Mundo Feminina

Inicialmente, a candidatura para o Mundial de 2027 contava com quatro concorrentes. Porém, a África do Sul desistiu em novembro. Afinal, segundo os organizadores, o país estaria mais bem preparado para buscar a candidatura do Mundial de 2031. O mesmo aconteceu semanas depois com a candidatura de Estados Unidos e México. Ou seja, a dupla de países da América do Norte também preferiu concorrer em 2031. Dessa forma, restaram apenas a briga entre o Brasil e a candidatura tripla de Alemanha, Holanda e Bélgica. Deu Brasil!

A competição será entre 24 de junho e 25 de de julho de 2027, com abertura e final no Maracanã. no Rio de Janeiro. Aliás, todos os estádios da Copa do Mundo de 2014 serão sedes de jogos deste Mundial feminino. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

