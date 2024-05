O Palmeiras pode ter mais um desfalque por conta da Seleção Brasileira. Afinal, além de Murilo, Raphael Veiga e Zé Rafael, o lateral-direito Mayke também está na pré-lista de Dorival Júnior para a disputa da Copa América. O quarteto pode acabar sendo chamado para a disputa do torneio depois que a Conmebol aumentou de 23 para 26 o número de jogadores inscritos por cada seleção.

Para a lateral-direita, Dorival convocou Danilo, da Juventus e Yan Couto, do Girona. Contudo, Mayke vive com a expectativa de ser convocado. A lista definitiva pode ser enviada até o dia 15 de junho.

Titular em boa parte da temporada, Mayke vem se destacando no Palmeiras, atuando tanto na lateral-direita como na ponta. Ele nunca foi convocado para defender a Seleção Brasileira. Aliás, no último jogo do Verdão, contra o Del Valle, pela Libertadores, Dorival esteve no Allianz Parque para observar os atletas de Abel Ferreira. Contudo, o lateral entrou apenas no segundo tempo.

Mayke é mais um temor para o Palmeiras pensando em desfalques

O temor começou a tomar conta do Palmeiras devido à decisão da Conmebol. A entidade aumentou de 23 para 26 convocados. Dos quatro, apenas o zagueiro Murilo já esteve na lista de Dorival Junior. Apesar da convocação, o defensor, curiosamente, foi o único que ainda não somou minutos com o novo treinador.

Além dos nomes citados para atuar na Seleção Brasileira, internamente, o Palmeiras sabe que deverá perder o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai), Richard Ríos (Colômbia) e Píquerez (Uruguai). A Copa América 2024 será nos Estados Unidos. Aliás, o torneio está agendado entre os dias 20 de junho a 14 de julho. Sendo assim, o Palmeiras pode ter desfalques de quase um mês, o que certamente irá incomodar Abel Ferreira. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Mayke está na pré-lista de Dorival para a Copa América apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.