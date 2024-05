Preocupa? Jeffinho retorna ao Rio de Janeiro de muletas

Autor do gol que colocou o Botafogo nas oitavas de final desta edição da Copa Libertadores, o atacante Jeffinho desembarcou no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (17), com muletas. Ele saiu de maca, no fim da vitória sobre o Universitario por 1 a 0, na última quinta-feira (16), em Lima, no Peru, pela quinta rodada do Grupo D da competição.

Segundo o site “ge”, Jeffinho se apoiava nas muletas e apareceu mancando no saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na capital fluminense. No entanto, pouco depois, ele dispensou o auxílio delas e caminhou na direção do ônibus do clube.

O departamento médico do Botafogo analisará a situação do atacante nos próximos dias para saber o quanto ele ficará fora de ação.

Jeffinho disputou 18 jogos nesta temporada. Soma cinco gols e duas assistências. Ele pertence ao Lyon, da França, e está emprestado até o fim da temporada.

Enquanto isso, o resto do time volta a treinar no Espaço Lonier, de olho na partida contra o Vitória, na próxima quarta-feira (22), no Barradão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Glorioso venceu, na ida, por 1 a 0. Entra em campo, portanto, dependendo de um empate para garantir vagas nas oitavas de final.

Na Libertadores, disputa a liderança do grupo, na última rodada, contra o Junior Barranquilla, fora de casa, na Colômbia, no dia 28. Sendo assim, o Glorioso precisa vencer para passar como ponteiro.

