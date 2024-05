Serginho ainda não estreou e aguarda oportunidade no Santos

Um dos reforços contratados para a disputa da Série B, o meia Serginho ainda não conseguiu estrear com a camisa do Santos. Formado no Peixe, o meia chegou por empréstimo do Maringá, em abril, e foi relacionado nas últimas duas partidas da equipe. Contudo, ele não saiu do banco de reservas.

“A gente perdeu um jogador machucado. Vim com a ideia de colocar dois atacantes para ver se conseguia mudar o cenário. Mas tem muito campeonato e o Serginho terá sua oportunidade”, disse Fábio Carille, após a vitória contra a Ponte Preta.

O jogador já vem treinando no Peixe há cerca de um mês. Ele ficou no banco de reservas contra Amazonas e Ponte Preta, mas ainda não ganhou nenhum minuto dentro de campo. No anúncio da sua chegada, Carille disse ter buscado informações sobre o meia e elogiou características do jogador.

“Vai qualificar por dentro, pelo passe, por jogar a bola para frente. Conheço muito o Paranaense, sei o quanto é difícil, (o Maringá) chegou ao vice-campeonato. Ele entrou na seleção do campeonato. Busquei informações. Pode ser um meia pelo lado, mas primeiro penso em vê-lo por dentro’, disse o treinador.

Com a lesão de Guilherme, Serginho pode, enfim, ganhar a oportunidade que tanto deseja. O Santos encara o Brusque neste domingo (19), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille terá que mexer no time por conta de lesões no sistema ofensivo, e o meia vive com a expectativa de ganhar seus primeiros minutos.

