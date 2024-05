O meia Galoppo vive um novo momento no São Paulo. Após a demissão de Thiago Carpini e a chegada de Luis Zubeldía, o argentino voltou a ganhar mais oportunidades em campo. Ele foi titular no empate sem gols contra o Barcelona-EQU, no MorumBIS, pela Libertadores, e completou 50 jogos com a camisa do Tricolor. Após a partida, o jogador celebrou a marca e afastou qualquer possibilidade de deixar o clube.

“Eu estou focado no São Paulo, em dar o melhor. O que se fala fora, podem falar um monte de coisas. Estou com a cabeça aqui, trabalhando. Quero muito ajudar o time. Minha cabeça está aqui. Não chegou nada, mas eu não comando essas coisas, é com meu pai, meus representantes. Estou tranquilo em fazer meu dever aqui, que é dar o melhor”, disse Galoppo.

A declaração chega após seu nome ser ligado a uma possível transferência para o Boca Juniors. Contudo, ele afastou qualquer rumor sobre uma possível saída.

Galoppo ganha sequência com Zubeldía

Além disso, o hermano voltou a atuar na posição que mais se sente confortável, como um segundo volante ou terceiro homem no meio de campo. Afinal, com Carpini e Rogério Ceni, ele atuava mais avançado, como ponta ou centroavante. Galoppo celebrou o pensamento de Zubeldía e comemorou a sequência que vem recebendo.

“Contente por ter a sequência, por ter ido bem. O gol não vem saindo por detalhe, mas uma hora sairá. Hoje teve chances. É seguir trabalhando para ajudar nosso time. Estou recuperando aos poucos, tive um ano difícil voltando de lesão, não podemos esquecer. Estou em um bom caminho, preciso continuar melhorando”, finalizou o meia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Galoppo afasta rumores sobre saída e celebra sequência no São Paulo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.