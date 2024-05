O bom começo de trabalho de Artur Jorge no Botafogo

A classificação do Botafogo às oitavas de final da Copa Libertadores da América reflete o bom começo de trabalho do técnico Artur Jorge. O português chegou ao clube justamente na primeira rodada da fase de grupos e, de um dos camarotes do Nilton Santos, viu o time ser atropelado pelo Junior Barranquilla. A equipe, desse modo, ainda era comandada pelo interino Fábio Matias.

A estreia do português à frente do Glorioso foi na altitude de Quito, diante da LDU, na segunda rodada da competição continental. E ele mostrou a que veio: mesmo sem muito tempo de preparação, levou a campo uma escalacão ofensiva. Perdeu por 1 a 0, mas deixou claro o que desejava como diretriz de trabalho, apesar das críticas iniciais.

A derrota tornou dificílima a situação para se classificar às oitavas. No entanto, o Botafogo começou a ganhar forma, foi se tornando menos vulnerável defensivamente e mostrando um repertório maior de jogadas. As vitórias começaram a aparecer e, na Libertadores, tudo foi dando certo. O time ganhava seus jogos, e os adversários empatavam.

Botafogo ainda tende a ficar mais forte

Para quem dificilmente avançaria na Libertadores, o Botafogo saiu da lanterna e conseguiu passar de fase com uma rodada de antecedência. E a classificação veio com um triunfo sobre o Universitario, em Lima, onde os peruanos ainda não sabiam o que era derrota neste ano. Agora, o Alvinegro vai a Barranquilla somente para decidir o primeiro lugar do grupo com o Junior.

Sem dúvida, ainda há muito o que melhorar no trabalho de Artur Jorge, mas o começo é promissor. O elenco ganhará outras opções, com a chegada do volante Allan e do centroavante Igor Jesus, sem falar na possibilidade de novas contratações. Aos poucos, o Glorioso vai mostrando, então, que pode incomodar e, muito, na temporada.

