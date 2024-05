Cássio vive seu último dia como jogador do Corinthians

O fim de uma lenda! Cássio viveu nesta sexta-feira (17) seu último dia como jogador do Corinthians. O arqueiro chegou a ir ao CT Joaquim Grava, mas não participou do treino em campo. Nos últimos dias, mesmo já tendo comunicado à diretoria do desejo de deixar o clube, ele participou dos trabalhos com bola. Contudo, agora o adeus deve ser mais oficial.

O goleiro já tem um acordo de rescisão amigável com o Corinthians e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias. Conforme apurou o Jogada10, Cássio é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana para assinar três anos de contrato com o Cruzeiro. Antes, o arqueiro deve conceder uma entrevista coletiva para dar seu adeus.

O Alvinegro, por sua vez, não deve dificultar a saída do jogador e já planeja homenagens ao ídolo do clube. De acordo com o presidente Augusto Melo, o Corinthians precisa ter gratidão pelo que Cássio fez pelo clube e prezar pela imagem dele junto à torcida. Criar um racha significaria estragar a imagem do goleiro neste momento.

Assim, o Corinthians prepara diversas homenagens ao ídolo. Inicialmente, Augusto Melo sugeriu fazer um busto do goleiro, mas tal honraria costuma ser concedida a atletas já aposentados. Além disso, Cássio ainda pode enfrentar o Timão no futuro, já que vai para um clube de Série A.

Cássio e a trajetória do ídolo

Contratado em 2012, Cássio desembarcou no Timão ainda sendo desconhecido da torcida, mas repleto de sonhos a construir no clube do futebol paulista. De forma rápida, ele assumiu a titularidade na campanha da Libertadores da América e foi fundamental no então inédito título.

Desde então, o camisa 12 se agigantou no Corinthians e foi peça importante nos títulos do Mundial de Clubes da Fifa, Paulistão, Campeonato Brasileiro e Recopa Sul-Americana.

