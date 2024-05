Campeão mundial em 62, Amarildo está internado após sofrer AVC

Campeão mundial pela Seleção Brasileira, em 1962, no Chile, Amarildo está internado em um hospital em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ídolo do Botafogo, o ex-atacante de 84 anos sofreu um AVC, de acordo com o site “Uol”.

O estado de saúde do Possesso inspira, agora, maiores cuidados, afirma a publicação. Afinal, o ex-atacante também apresenta um quadro de Alzheimer. Os médicos o acompanham, então, na realização de exames e monitoram a reação de Amarildo.

No passado, Amarildo também enfrentou um câncer. Mesmo se recuperando do tumor, o histórico do ex-atacante e a soma de outros fatores médicos inspiram um maior cuidado.

Amarildo defendeu o Botafogo de 1958 a 1962. Pelo Mais Tradicional, conquistou um Rio-São Paulo, um bicampeonato carioca, além de outros títulos em excursões no exterior.

O ex-craque também passou por Goytacaz, Flamengo e Vasco. Na Europa, se destacou na Itália, onde defendeu Milan, Fiorentina e Roma.

Na Copa de 1962, o Possesso substituiu Pelé, lesionado, e tornou-se uma figura marcante do bicampeonato da Seleção, ao lado de Garrincha. Assim, Amarildo disputou quatro jogos e marcou três gols, um deles, aliás, na final contra a extinta Tchecoslováquia.

