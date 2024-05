Mbappé ganha estátua de cera e se surpreende

Um dos grandes nomes do futebol mundial, o francês Kylian Mbappé ganhou, na última quinta-feira (16), uma estátua de cera no museu Madame Tussauds.

O craque do PSG, aliás, ficou surpreso com o realismo da obra ao ser revelada. O jogador, no entanto, aproveitou a oportunidade para brincar. “É mais Kylian do que eu”.

O museu Mademe Tussauds tem mais de 20 unidades em todo mundo. Aliás, o local é reconhecido por ter estátuas realistas de grandes personalidades.

Aliás, a vida de Mbappé está movimentada nos últimos dias. Além de ganhar uma estátua, o jogador anunciou sua saída do PSG. A confirmação aconteceu em uma publicação, nas redes sociais. O jogo de despedida será no domingo (19), no jogo contra o Metz. O PSG sagrou-se campeão francês da temporada 2023/24 de forma antecipada. Este foi o 12º título.

