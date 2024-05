Marcelo comemora golaço e classificação do Fluminense: ‘Estamos evoluindo’

Autor de um golaço no Maracanã, Marcelo abriu o placar para o Fluminense diante do Cerro Porteño e teve uma grande atuação. Com a classificação para as oitavas garantida após o triunfo por 2 a 1, Marcelo disse que o Tricolor está evoluindo na temporada e tem tudo para chegar mais forte na reta final.

“Fico feliz pelo gol, pela vitória, pela classificação. Contra o São Paulo, bateu na trave e saiu, dessa vez entrou. Acredito que nossa equipe esteja evoluindo, mesmo que possa não aparecer para a imprensa. Ainda precisamos percorrer um caminho, mas acredito que vamos evoluir para chegar melhor na reta final da temporada”, afirmou o lateral.

Com o resultado, os comandados de Fernando Diniz chegaram aos 11 pontos, na liderança isolada do Grupo A. Na última rodada, diante do Alianza Lima-PER, também no Maracanã, o Tricolor tentará ampliar a sequência invicta no torneio continental, que atualmente é de 13 partidas. O confronto acontece no dia 29, às 21h30 (de Brasília).

O Tricolor volta a campo apenas na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Sampaio Corrêa. Isso acontece, pois a CBF suspendeu duas rodadas do Brasileirão devido à tragédia climática que afeta o Rio Grande do Sul.

