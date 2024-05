Grêmio retorna aos treinos em SP após 15 dias de paralisação

O Grêmio optou por deixar o Rio Grande do Sul e escolheu São Paulo como sua sede provisória, em um cenário diferente. Assim, após 15 dias de paralisação, retornou às atividades no CT Joaquim Grava. O local vai receber duas sessões de treinamentos pela urgência de aprimorar a forma física dos atletas.

Até porque duas semanas sem treinos causa um grande impacto neste aspecto. Assim, um foco na parte física é essencial para diminuir o prejuízo por este tempo inativo devido às enchentes que atingiram o estado gaúcho. A preferência pela escolha do centro de treinamento do Timão foi exatamente a possibilidade de realizar atividades na parte da manhã e da tarde.

O preparador físico Mário Pereira precisará ter atuação importante, especialmente para a recuperação do ritmo de treino. Assim como no fortalecimento físico, pois os jogadores estavam trabalhando em suas casas. Na verdade, o Imortal vai dividir o CT com o Corinthians e tal condição de poder receber dois times também foi fato preponderante. Afinal, o espaço disponibiliza cinco campos, três com medidas oficiais. Além de um para aquecimento e outro para treinamento de goleiros.

Vale ressaltar que o Tricolor Gaúcho ainda não divulgou a lista de jogadores que estiveram na reapresentação. Apesar disso, a tendência é a de que os jogadores machucados inicialmente continuam a se recuperar em suas residências.

Planejamento do Grêmio

O Imortal também levou em consideração a facilidade que São Paulo oferece de receber os atletas do seu elenco. Nos dias anteriores, tanto os jogadores do time profissional como os da base ganharam folga e que a aproveitasse em suas casas.

A delegação, aliás, ficará em um hotel próximo ao aeroporto de Guarulhos e do centro de treinamento do Corinthians. O próximo compromisso do Tricolor Gaúcho será diante do The Strongest, dia 29 de maio, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida está marcada para ocorrer no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Por sinal, a equipe teve dois jogos na mesma competição remarcadas pela Conmebol, exatamente pela tragédia no Rio Grande do Sul. No caso os duelos com o Huachipato, que vai ocorrer em 4 de junho, no Chile. Além do Estudiantes, quatro dias depois, também no Couto Pereira.

