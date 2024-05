Ramon Menezes convoca Seleção Sub-20 para Data-Fifa de junho

O técnico Ramon Menezes convocou, na tarde desta sexta-feira (17), a Seleção Brasileira Sub-20 para a Data-Fifa de junho. O período contará com treinamento na Granja Comary, em Teresópolis, do dia 3 até o dia 11. No total, 23 jogadores foram convocados.

O período dos jogadores na Canarinho, aliás, será visando a preparação para a disputa do Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2025, no Peru.

Veja a lista!

GOLEIROS

Felipe Longo – Corinthians

Otávio – Cruzeiro

Robert Assunção – Atlético

LATERAIS

JP Chermont – Santos

Leonardo Derik – Athletico

Pedro Lima – Sport

Souza – Santos

ZAGUEIROS

Iago – Flamengo

Jair – Santos

Kayky – Fluminense

Vitor Reis – Palmeiras

MEIO-CAMPISTAS

Bidon – Corinthians

João Costa – Roma (ITA)

João Pedro (JP) – Vasco

Lorran – Flamengo

Luis Guilherme – Palmeiras

Rayan Lucas – Flamengo

ATACANTES

Alisson Santana – Atlético

Deivid Washington – Chelsea (ING)

Estevão – Palmeiras

Pedrinho – Zenit (RUS)

Robert – Cruzeiro

Wesley – Corinthians

