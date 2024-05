Thiago Silva comemora golaço de Marcelo pelo Fluminense

Futuro zagueiro do Fluminense, Thiago Silva foi às redes sociais comemorar a classificação do Tricolor para as oitavas de final da Libertadores-2024. Via Instagram, o Monstro gravou vídeos celebrando após os dois gols do triunfo por 2 a 1 sobre o Cerro Porteño (PAR), na última quinta-feira (16).

No primeiro gol, Thiago Silva brincou com a “direitinha” de Marcelo. Canhoto, o craque anotou uma pintura com o suposto pé ruim, para delírio do zagueirão.

“Essa direitinha já me deu muitas alegrias. Conhece pouco, conhece pouco [ironicamente]. Estou chegando, Cabeludo”, disse Thiago Silva adotando tom de ironia.

O segundo gol não ficou para trás. Thiago Silva correu ao celular para publicar vídeo celebrando o gol de cabeça de PH Ganso, que selou a vitória tricolor.

“Que isso, Maestro? Cabeçada para o chão! É PH, rapaz”, disse.

Ainda com contrato com o Chelsea, seu atual clube, Thiago Silva deve chegar ao Brasil na primeira quinzena de junho. A expectativa é que o jogador já comece os treinos para estrear, então, no dia 10 de julho, quando abre a janela internacional no futebol brasileiro.

