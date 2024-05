Tchau, Cássio! Veja quem são as opções para o gol do Corinthians

Nesta sexta-feira (17), o goleiro Cássio assinou a rescisão de contrato junto ao Corinthians e vai defender o Cruzeiro. Com a saída do ídolo, o Timão começa a olhar para o seu elenco e buscar soluções para preencher uma lacuna importante, principalmente no vestiário.

Sem Cássio, a tendência é que a diretoria, neste primeiro momento, não busque um novo arqueiro. Sendo assim, Carlos Miguel, titular antes de confirmar a saída do camisa 12, permaneça no time e ganhe sequência para ganhar confiança. Agora, com o caminho livre, ele tem tudo para se consolidar no gol do Corinthians.

Outras opções do Corinthians

Com Carlos Miguel na titularidade, as outras opções de António Oliveira ficam restritas a dois goleiros formados no clube: Mateus Donelli e Felipe Longo.

No caso de Donelli, o garoto chegou a substituir Cássio em algumas oportunidades e não agradou. Além disso, a pouca idade também pesa contra o garoto de 22 anos. Apesar de ficar como segunda opção, o sinal de alerta está ligado, pois o seu contrato vai até janeiro do ano que vem, ou seja, a partir de julho, ele fica disponível para assinar contra equipe.

Felipe Longo é formado na base do Timão e tem apenas 19 anos. Em seu curto currículo, ele tem o título da Copa São Paulo de Juniores, que foi conquistado nesta temporada.

Presença nos treinos dos profissionais, o jogador ainda ‘desce’ para atuar no sub-20 do Corinthians. Porém, diferente de Donelli, o seu contrato com o Timão é mais longo e só acaba em 2029.

