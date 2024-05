Textor critica não marcação de pênalti: ‘O que estou perdendo?’

O Botafogo conquistou uma vitória importante diante do Universitario por 1 a 0 e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. No entanto, John Textor, dono da SAF, ficou na bronca com a arbitragem do jogo. Afinal, o empresário utilizou as redes sociais para reclamar da não marcação de um pênalti na partida. O americano apagou a publicação horas depois.

Reclamação de Textor

“Copa Libertadores 2024 – Universitario x Botafogo – Mão espalmada na bola, afastada do corpo em posição antinatural, muda a direção da bola. VAR…O que estou perdendo?”, publicou John Textor no Instragram.

Pênalti para o Botafogo?

O lance polêmico aconteceu aos 26 minutos primeiro tempo, durante um ataque do Botafogo. Após uma dividida com Luiz Henrique, a bola bateu no braço esquerdo de Di Benedetto, zagueiro do Universitario. Assim, os jogadores alvinegros ficaram pedindo por penalidade. No entanto, Cristián Garay, árbitro do jogo, não enxergou infração e sequer foi chamado pelo VAR.

O Botafogo entra em campo na próxima quarta-feira (22/05), diante do Vitória, no Barradão, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após vencer por um placar mínimo no Nilton Santos, os jogadores alvinegros precisam apenas de um empate para se classificar.

