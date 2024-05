Thiago Silva fala sobre despedida do Chelsea: ‘Vai ficar só lembrança’

Acertado com o Fluminense, o zagueiro Thiago Silva fará sua última partida pelo Chelsea no próximo domingo. Os Blues enfrentam o Bournemouth pela última rodada da Premier League, mas o defensor não vestirá mais a camisa do clube londrino na próxima temporada.

“Vai ficar só lembrança. Saudade de estar aqui no CT, de aproveitar. Eu sou um cara que sou um dos primeiros a chegar. Sou um dos últimos a sair, então procuro aproveitar o clube ao máximo. Assim, conhecer bastante do clube, porque a partir do momento que você tem uma identificação com o clube, você entende o que ele representa e a sua responsabilidade aumenta. E essa responsabilidade é algo que carrego comigo”, disse Thiago Silva à “ESPN”.

Perto de completar 40 anos, Thiago Silva deixa o Chelsea como o ídolo. Mas não é só no clube inglês que ele deixou sua marca. Ao sair de Milan e Paris Saint-Germain, o Monstro também ficou marcado. Ele falou sobre esta responsabilidade.

“Gosto dessa responsabilidade e faz com que eu me entregue dentro de campo, eu poderia matar e morrer pelo clube que represento, sabe? Eu sempre vestia todas as camisas dessa maneira e com certeza vou deixar aqui um pouco de saudade”, finalizou.

