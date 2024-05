Português: Benfica cede empate ao Rio Ave e se despede da temporada

O Benfica se despediu da temporada 2023/24 com um empate por 1 a 1 diante do Rio Ave, fora de casa, nesta sexta-feira (17), pela 34ª e última rodada do Campeonato Português. Orkun Kokçu, ainda no primeiro tempo, abriu o placar para os Encarnados, mas João Costa, de pênalti, nos acréscimos da partida, buscou o empate para os donos da casa no Estádio dos Arcos, na cidade de Vila do Conde, em Portugal.

Dessa maneira, o Benfica encerra o Campeonato Português 2023/24 com a vice-liderança e a vaga na fase de grupos da próxima edição da Champions. Com o empate fora de casa, os Encarnados chegaram aos 80 pontos, sete a menos que o já campeão Sporting, que ainda entra em campo nesta rodada e pode ampliar a vantagem para 10 pontos.

Por outro lado, o Rio Ave chegou a seis jogos de invencibilidade nesta reta final do Português, mas apenas completava tabela. Assim, o time encerra a temporada na 11ª posição, com 37 pontos. Contudo, a equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Gil Vicente, em 12º, que ainda entra em campo nesta rodada e pode chegar aos 39 pontos em caso de vitória fora de casa contra o Estrela Amadora neste sábado (18).

Jogos da 34ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (17/5)

Famalicão 1×2 Casa Pia

Rio Ave 1×1 Benfica

Sábado (18/5)

Farense x Portimonense – 11h30

Boavista x Vizela – 11h30

Arouca x Vitória de Guimarães – 11h30

Estrela Amadora x Gil Vicente – 11h30

Moreirense x Estoril – 14h

Sporting x Chaves – 14h

Braga x Porto – 16h30

