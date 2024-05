Fábio Carille mantém disputa por vaga de Guilherme no Santos

No próximo domingo (19), o Santos encara o Brusque pela sexta rodada da Série B. O duelo será realizado na Vila Belmiro e terá a presença da torcida. Enquanto a bola não rola, a expectativa fica por conta da escalação, onde o técnico Fábio Carille vai escolher o reserva de Guilherme.

O atacante sofreu uma lesão contra a Ponte Preta e por isso abriu uma disputa entre Morelos e Willian Bigode para saber quem assume a titularidade.

Entre a dupla citada acima, Willian Bigode se ofereceu logo depois da última partida e pediu espaço ao treinador para jogar como titular.

Apesar de apresentar um futebol regular, Willian não é o favorito do treinador, que deve apostar na escalação de Morelos. No treino desta sexta-feira (17), realizado no CT Rei Pelé, o colombiano iniciou a atividade no time principal. A escolha não agrada o torcedor, que tem contestado a presença dele na equipe por conta das atuações abaixo do esperado.

Veja a provável escalação: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Willian Bigode) e Weslley Patati (Patrick).

Lesão Guilherme

De acordo com o departamento médico do Santos, o atacante Guilherme sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. O prazo inicial é de ausência nos dois próximos jogos: Brusque e América-MG.

Santos é líder

Após cinco rodadas disputadas, o Santos aparece na liderança da Série B, com 12 pontos. O time de Fábio Carille venceu quatro partidas e perdeu apenas uma.

