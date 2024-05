CRB supera Vila Nova-GO na abertura da sexta rodada da Série B

Coube ao artilheiro Anselmo Ramon garantir a vitória do CRB por 1 a 0 sobre o Vila Nova-GO na noite desta sexta-feira (17), em Maceió. O jogo no Rei Pelé foi válido pela sexta rodada da Série B.

Os alagoanos foram dominantes durante todo o jogo e empilharam chances. Mesmo assim, conseguiram dar alegria ao seu torcedor com um gol do capitão do time aos 14 minutos de jogo, em finalização forte no alto dentro da área.

Com o resultado positivo em seus domínios, o CRB sobe o elevador na tabela e alcança, provisoriamente, o oitavo lugar, agora com oito pontos. Por outro lado, os goianos seguem estacionados nos nove pontos, na quarta posição.

O CRB volta a campo na próxima quinta-feira (23), quando vira a chave para enfrentar o Ceará, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30 (de Brasília).

Pela Série B, o próximo rival será o Sport. Contudo, ainda não há data e horário definidos. Já o Vila Nova recebe o Brusque no domingo (26), às 17h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

