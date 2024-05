Vai rolar a bola na Série A2 do Campeonato Carioca 2024. Afinal, neste sábado, a segunda divisão do torneio estadual do Rio de Janeiro começa, e a principal atração é o America. Presidido por Romário, o Mecão atrai as atenções justamente pelo fato do Baixinho estar inscrito para jogar a competição.

Em casa, o America recebe o Petrópolis neste sábado, pela primeira rodada. Romário treinou e está relacionado com o grupo, que conta com nomes como o atacante André, ex-Santos, Grêmio e outros clubes, e Romarinho, filho do eterno camisa 11. A partida acontece no Giulite Coutinho, em Mesquita, às 15h (de Brasília). A partida terá transmissão da Bandsports e do Canal Goat.

“Eu tenho treinado, sim, feito o que foi combinado com a comissão técnica. Não tenho condição física de disputar campeonato como a Série A2, que fisicamente é até mais difícil que a primeira. Mas dependendo da situação do jogo, espero que o time esteja bem, existe a possibilidade real de jogar os 15, 20 últimos minutos do jogo”, declarou Romário.

Além de America e Petrópolis, outros dez clubes estão na competição. São eles: Americano, Araruama, Artsul, Audax, Cabofriense, Duque de Caxias, Maricá, Olaria, Resende e Serrano. As 12 equipes jogam em turno único, mas apenas as quatro melhores avançam para as semifinais. Somente o campeão, porém, disputará a elite do Cariocão em 2025.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post America x Petrópolis: onde assistir à estreia de Romário apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.