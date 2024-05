Novorizontino e Coritiba empatam em jogo morno pela Série B

Novorizontino e Coritiba empataram sem gols na noite desta sexta-feira (17), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado no interior paulista, o time de Novo Horizonte chega a sete pontos e aparece em 13º na tabela. Já o Coxa ocupa a 11ª colocação, com oito. Ambos, portanto, estão distantes do G4, o pelotão de acesso à elite nacional.

Veja como foi

Os paranaenses tiveram gol anulado por impedimento de Ronier aos 14 minutos, após análise do VAR. Na sequência, os donos da casa passaram a controlar as ações, porém sem ameaçar a baliza do goleiro Pedro Morisco. A melhor chance na primeira etapa ocorreu com Wesley Pomba, do Coxa, que acertou o travessão.

Na etapa final, o Coritiba tomou as rédeas do confronto e fez mais tentativas do que o adversário. Entretanto, não obteve sucesso nas finalizações. Por outro lado, o experiente atacante Lucca teve a melhor oportunidade do jogo. IMas chutoiu fora quando o goleiro já estava batido.

Próximos jogos

O Novorizontino, sob o comando do técnico Eduardo Baptista, enfrentará o Botafogo-SP fora de casa, na segunda-feira (27), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 21h (de Brasília).

No mesmo dia, também pela próxima rodada da Série B, o Coritiba, dirigido por James Freitas, recebe o Operário-PR às 19h, no Couto Pereira.

