Keno fala sobre futuro no Fluminense após receber propostas

O atacante Keno falou sobre seu futuro. Na última quinta-feira, após vitória do Fluminense sobre o Cerro Porteño (PAR) na Libertadores, o camisa 11 admitiu que recebeu propostas. O jogador, porém, disse que está com a cabeça no Tricolor e que o foco são as competições da temporada 2024.

“Tenho contrato com o Fluminense. Renovei. Apareceram outras propostas, mas estou focado aqui no Fluminense. Estamos disputando campeonatos difíceis e temos que ter o elenco muito forte. Estou com a cabeça no Fluminense”, disse Keno.

Keno chegou ao Fluminense no início da temporada passada, após deixar o Atlético-MG, com vínculo até o final de 2024. No início deste ano, porém, o Tricolor renovou o contrato do atacante, que agora tem acordo para permanecer em Laranjeiras até o fim de 2025.

Aos 34 anos (completará 35 no mês de setembro), Keno é parte importante do time de Fernando Diniz. Ao todo, o camisa 11 disputou 61 partidas, com seis gols marcados e 13 assistências. Ele conquistou três títulos: Campeonato Carioca, Libertadores (com duas assistências na final) e Recopa Sul-Americana.

