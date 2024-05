Foden é eleito o melhor jogador da Premier League

Um dos grandes nomes do Manchester City, Phil Foden foi eleito o melhor jogador da Premier League nesta temporada. Aos 23 anos, ele fez 17 gols e deu oito assistências em 34 partidas sob o comando do técnico Pep Guardiola na competição. Neste domingo, é peça fundamental dos Citizens na busca do tetracampeonato inglês em jogo da última rodada.

Foden é bastante jovem ainda, porém acumula muita experiência. Afinal, ele está atuando pelo clube há sete temporadas. Neste período, o jogador lançado por Guardiola em 2017 soma 268 partidas pelo time, com 85 gols e 52 assistências.

Foden é uma das armas dos Citizens contra o West Ham neste domingo. Afinal, uma vitória sacramenta o tetracampeonato inglês do clube, feito inédito na história. A equipe de Manchester soma 88 pontos, contra 86 do Arsenal, que entra em campo em Londres para enfrentar o Everton.

Just how good has Phil Foden been in 2023/24? pic.twitter.com/oG02RXwevc — Premier League (@premierleague) May 18, 2024

Todas as partidas da 38ª e última rodada da Premier League acontecerão neste domingo, às 12h (de Brasília).

