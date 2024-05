Serginho Chulapa passa por cateterismo após sofrer infarto

O ex-atacante Serginho Chulapa, de 70 anos, passou por um cateterismo no coração para desobstruir uma das veias após sofrer um infarto nesta semana. O procedimento foi realizado no hospital Ana Costa, em Santos, e o ex-jogador passa bem.

“Estou tranquilo, bem, no 0 a 0”, disse Serginho Chulapa, ao “ge”.

Serginho passou por uma endoscopia na última quarta-feira. No entanto, passou mal no dia seguinte após uma caminhada, segundo a sua esposa, Kátia.

Os primeiros exames feitos por Serginho não detectaram nenhum problema. Contudo, os médicos os repetiram e flagraram o entupimento parcial de uma pequena veia. Assim, ele foi orientado a fazer o cateterismo para sanar o problema cardíaco.

Por conta do procedimento, Chulapa ficou na UTI, mas o quadro evoluiu bem e ele foi transferido para o quarto na última sexta-feira (17) e está em recuperação. Assim, se permanecer bem, deve receber alta nos próximos dias.

Serginho é ídolo de Santos e São Paulo. Assim, no Peixe, atuou em 1983/84, 1986 a 1988 e 1989/1990. Foram 201 jogos e 104 gols marcados no clube da Baixada.

No São Paulo, a história foi ainda maior. É o maior artilheiro da história do clube, com 242 gols, no período de 1973 a 1982. Foi artilheiro do Campeonato Paulista pelo Tricolor em 1975 e 1977.

