Bayer Leverkusen vence mais uma e conquista Bundesliga de forma invicta

O Bayer Leverkusen fez história nesta temporada da Bundesliga e coroou a campanha diante de sua torcida. Neste sábado (18), a equipe entrou em campo pela última rodada e bateu o Augsburg por 2 a 1, com gols de Boniface e Andrich, enquanto Kömur descontou. Assim, os comandados do técnico Xabi Alonso encerraram a campanha com o título invicto da competição nacional.





Além disso, a equipe também pode coroar a gloriosa temporada com mais um título. No próximo dia 22 (quarta-feira), às 16h (de Brasília), a equipe mede forças com a Atalanta (ITA) na decisão da Liga Europa, em Dublin, na Irlanda. Durante a semana, o nome do clube, que possui 120 anos de história, foi gravado na taça do Campeonato Alemão.

Números da conquista

A campanha do Bayer Leverkusen sob a batuta de Xabi Alonso foi irretocável do início ao fim. Ao todo, foram 90 pontos, com 28 vitórias, seis empates e nenhuma derrota. Além disso, estufou a rede em 89 oportunidades e sofreu 24 gols. O time é o primeiro campeão invicto da história da competição nacional.

Campeão passeia em campo

Desde o primeiro minuto, o Bayer se impôs sobre o adversário e mostrou que sobrou no Campeonato Alemão. Com mais volume de jogo, a equipe comandou as ações ofensivas e logo abriu o placar. aos 22, Boniface recebeu na área e finalizou para colocar o Leverkusen na frente.

Mais festa na Arena

Minutos depois, Hofmann fez boa jogada e chutou em direção ao gol, mas Koubek defendeu. Quatro minutos após abrir o placar, o Bayer ampliou com Andrich, em mais uma finalização dentro da área. Ainda no primeiro tempo, Demirovic e Andrich arriscaram para a meta adversária, porém não conseguiram fazer mais um para os donos da casa.

Visitantes descontam

Na volta do intervalo, Hofmann e Adli chegaram a levar algum perigo, mas foi o Augsburg, que descontou. Kömur estufou a rede do Leverkusen aos 16 e recolocou os visitantes na partida. em outra chegada, Pep Biel acertou a meta de Hradecky, que defendeu. No fim, Xhaka e Andrich ainda tentaram ampliar o resultado, mas o árbitro assinalou o fim da partida.

Coroação do coletivo

Desde a primeira rodada, quando estreou diante do RB Leipzig, o Leverkusen atropelou todos com bom futebol e um jogo coletivo de encher os olhos. Diante da torcida, a equipe coroa a campanha com mais uma atuação convincente antes da decisão da Liga Europa.

O post Bayer Leverkusen vence mais uma e conquista Bundesliga de forma invicta apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.