Gabigol volta a treinar no Flamengo e já tem novo número

Após ser multado e perder a camisa 10, Gabigol voltou a treinar com o restante do elenco do Flamengo na manhã deste sábado (18). Ele havia sido dispensado das atividades da última sexta-feira após ter foto viralizada nas redes sociais vestindo camisa do Corinthians. Sem o número que foi eternizado por Zico, o atacante vai passar a usar a 99.

Gabigol chegou cedo ao Ninho do Urubu para o treino e seguiu a rotina desde que chegou ao clube, em 2019. Participou de um trabalho na academia com os companheiros. Em seguida, foi para o campo, dando prosseguimento à preparação para encarar o Amazonas, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O atacante será relacionado para enfrentar o time do Norte do país. Ele estará na lista de Tite para o duelo, uma vez que o assunto “camisa do Corinthians” é considerado caso encerrado. Gabigol levou multa de 10% do salário e perdeu a icônica camisa 10.

Amazonas e Flamengo se enfrentam na próxima quarta-feira (22), em Manaus, às 21h30 (de Brasília). Dessa maneira, como venceu a partida de ida por 1 a 0, gol de Pedro, o Rubro-Negro joga pelo empate. Dessa maneira, caso o adversário vença por um gol de diferença, a vaga para as oitavas de final será definida nos pênaltis.

