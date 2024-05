Corinthians vence Real Brasília e dispara no Brasileirão Feminino

Corinthians e Real Brasília protagonizaram um jogo emocionante no Brasileirão Feminino. Após ter uma expulsa nos acréscimos do primeiro tempo, as alvinegras superaram seus limites e venceram as brasilienses por 1 a 0 na Fazendinha. O gol do jogo foi marcado por Vic Albuquerque. A meio-campista demonstrou oportunismo dentro da área e estufou as redes no fim da partida.

Pressão do Corinthians

O Corinthians começou com muito volume e quase marcou no começo de jogo. Afinal, aos dez minutos, Dida impediu um gol de fora da área de Vitória Yaya. A goleira se esticou e espalmou para escanteio, evitando um golaço da volante alvinegra. O Real Brasília tentava explorar contra-ataques em velocidade, mas não encontrava espaços para atacar.

O Timão construiu chances claras de perigo no primeiro tempo. A principal oportunidade aconteceu aos 26 minutos. Após uma falha de Dida, Milene recebeu um passe sem goleira e finalizou por cima do gol. Além disso, Tamires, com um chute de fora da área, e Jaqueline, em um cabeceio, também levaram perigo. A primeira chance do Real Brasília só aconteceu no fim da etapa inicial, quando Nayara, zagueira brasiliense, aproveitou um rebote na área e chutou de primeira, tirando tinta da trave.

Expulsão de Érika

O Corinthians, que vinha melhor em campo, se complicou no fim do primeiro tempo. Afinal, Érika, foi expulsa de jogo nos acréscimos depois de impedir um ataque promissor do Real Brasília.

Segundo tempo

O Timão não se abalou depois da expulsão de Érika e continuou pressionando no segundo tempo. Assim, Gabi Portilho, aos oito minutos, disparou em velocidade pelo lado direito, ficou na cara do gol e chutou forte. No entanto, Dida, bem posicionada, fez outra grande defesa.

O Real Brasília, mesmo em vantagem numérica, continuou retraído em campo. A principal chance das brasilienses aconteceu aos 20 minutos, quando Pitty aproveitou um cruzamento para dominar, girar e chutar. A bola passou muito perto do gol de Nicole.

Gol do Timão

O Corinthians, que não abdicou do ataque em nenhum momento do jogo, chegou ao gol da vitória aos 37 minutos do segundo tempo. Após um chute de fora da área de Ju Ferreira, Vic Albuquerque, que estava tendo uma atuação apagada, deu um toque sutil na bola, enganou Dida e estufou as redes.

O Timão, dessa forma, chegou aos 31 pontos na tabela e disparou na liderança do Brasileirão Feminino. O Real Brasília, por outro lado, se manteve na nona colocação.

