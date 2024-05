Santos x Brusque: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Brusque vivem situações opostas na tabela de classificação e vão medir forças logo no início da Série B do Brasileirão. A bola rola neste domingo (19/05), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada.

Onde assistir

O Premiere (pay per view) transmite o jogo entre Santos e Brusque, pela Série B.

Como chega o Santos

Com quatro vitórias e uma derrota, os jogadores alvinegros vivem um ótimo momento na temporada e estão na liderança do campeonato, com 12 pontos conquistados. Portanto, os comandados de Fábio Carille chegam motivados e confiantes na Vila. O técnico pretende ir com força total em campo. No entanto, existe um desfalque confirmado. Afinal, Guilherme se recupera de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda.

A tendência é que Fábio Carille entre em campo num 4-3-3, com Patrick, Otero e Willian formando um trio no ataque. Aliás, é importante lembrar que os torcedores podem marcar presença no jogo. Afinal, os dirigentes alvinegros conseguiram uma liberação no STJD para que os santistas compareçam ao estádio. A única condição é que os valores adquiridos sejam revertidos em doações ao Rio Grande do Sul, que vem sofrendo com enchentes nas últimas semanas.

Como chega o Brusque

O Brusque não teve um bom início na competição. Afinal, os comandados de Luizinho Lopes estão no 16° lugar e podem entrar na zona de rebaixamento em caso de um resultado negativo na Vila Belmiro. O técnico pretende entrar em campo num 4-5-1, com Olávio isolado na frente. Aliás, é importante que Matheus Pivô, suspenso, é desfalque confirmado no jogo. Além disso, Alex Ruan e Wallace seguem se recuperando de lesão e são tratados como dúvidas para partida.

SANTOS X BRUSQUE

Campeonato Brasileiro 2024 – Série B – Sexta rodada

Data e horário: 19/05/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Joaquim, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego, Pituca e Giuliano; Patrick, Otero e Willian (Morelos). Técnico: Fábio Carille.

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Ronei, Matheus Salustiano, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Dionísio e Serrato (Jhemerson); Osman e Anderson Rosa; Olávio. Técnico: Luizinho Lopes.

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

