Arsenal x Everton: onde assistir e escalações

Na rodada final da Premier League, o Arsenal mede forças com o Everton às 12h (de Brasília), neste domingo (19), assim como os outros jogos derradeiros da competição nacional. Para os Gunners conquistarem o título no Emirates Stadium precisam vencer e torcer ao menos por um empate do Manchester City contra o West Ham.

A diferença, no momento, é de dois pontos. De um lado, os Citizens somam 88, enquanto o Arsenal tem 86, com o mesmo número de vitórias: 27, cada. Alguns tropeços, como a derrota, em casa, para o Aston Villa, têm pesado neste momento crucial na temporada.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo para todo Brasil em TV fechada na ESPN 4, e via streaming pelo Star+.

Como chega o Arsenal

Os Gunners chegam para a derradeira rodada da Premier League com chance de título. Dessa forma, Mikel Arteta terá força máxima para a partida, que é considerada por todos como uma verdadeira final. A esperança da equipe londrina é fazer, pelo menos, a sua parte e torcer para que o West Ham surpreenda o City. A força do time é a defesa, que é a menos vazada do campeonato, com apenas 28 gols sofridos.

Como chega o Everton

Na reta final da competição, o Everton teve uma sequência positiva que o livrou matematicamente de um possível rebaixamento. Nesta rodada final, os Toffees podem influenciar na disputa do título. Sendo assim, atletas como: Dele Alli, Harrison, Mykolenko e Patterson são desfalques certos na equipe de Sean Dyche. Por outro lado, André Gomes ainda é dúvida.

ARSENAL X EVERTON

Premier League 2023/24 – 38ª rodada

Data e horário: 19/05/2024, às 12h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

ARSENAL: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu; Partey, Odegaard e Rice; Trossard, Saka e Havertz. Técnico: Mikel Arteta

EVERTON: Pickford; Godfrey, Branthwaite, Tarkowski e Ashley Young; Gueye, Garner, Onana e McNeil; Doucouré e Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Arsenal x Everton: onde assistir e escalações apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.