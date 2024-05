A Atalanta conquistou mais uma vitória no Campeonato Italiano. Neste sábado (18), a equipe de Bérgamo venceu o Lecce por 2 a 0, fora de casa. Os gols foram marcados por De Ketelaere e Scamacca. O resultado colocou o time técnico Tullio Gritti na próxima edição da Liga dos Campeões.

Com o triunfo, a Atalanta chegou a 66 pontos, na quinta colocação, seis a mais que a Roma. Logo à frente estão Bologna e Juventus, com 67. As duas equipes se enfrentam nesta rodada. Já o Lecce se mantém em 13º, com 37 pontos.

O time visitante vinha de derrota na final da Copa da Itália para a Juventus por 1 a 0. Assim, ficando com a segunda colocação na competição. A primeira chance de gol foi do Lecce, com Piccoli, que desperdiçou. A etapa inicial foi movimentada, mas foi faltou precisão no último passe por parte das duas equipes.

No segundo tempo, a Atalanta veio com duas alterações que mudaram a partida. Entraram De Ketelaere e o brasileiro Ederson. Não demorou dois minutos para o belga abrir o placar. Aos sete, foi a vez do artilheiro Scamacca marcar e dar números finais à partida.

Na última rodada, o Lecce visita o Napoli, enquanto a Atalanta recebe o Torino. Ambas partidas ocorrem no domingo (26), às 10h (de Brasília). Vale lembrar que o time de Bérgamo ainda tem um jogo atrasado para disputar, contra a Fiorentina. O duelo está marcado para o dia 2 de junho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atalanta vence o Lecce e se garante na Liga dos Campeões apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.