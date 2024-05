Real Madrid demonstra interesse em Alexis Mac Allister

A prioridade no Real Madrid, inegavelmente, é a disputa da final da Liga dos Campeões da Europa, no dia 1° de junho, contra o Borussia Dortmund. Entretanto, isso não significa que o clube espanhol não está, em paralelo, observando o mercado para investir em consideráveis reforços nas próximas janelas de transferências.

Além da constante especulação sobre Kylian Mbappé, outro nome ligado ao Real passou a ser de Alexis Mac Allister, meio-campista que milita no Liverpool. Aos 25 anos, o nome que foi campeão do mundo com a Argentina, em 2022, é uma das figuras centrais na equipe de Jurgen Klopp. Na sua primeira temporada pelo clube do norte da Inglaterra, são 45 partidas disputadas com seis gols e sete assistências.

Neste momento, a procura do Real Madrid se tratou unicamente de saber maiores informações e entender as condições de um possível negócio. Desse modo, as conversas não evoluíram para o campo da proposta formal. As informações são do veículo argentino ‘TyC Sports’.

Planejamento de alto custo

A busca por nomes do setor se justifica com o planejamento tocado entre a diretoria e a comissão técnica da representação madrilenha. Isso porque uma das figuras mais vencedoras no período recente do Real não deve ter seu acordo renovado, caso de Luka Modric. O contrato do atleta de 38 anos com os madridistas termina no próximo dia 31 de junho, 30 dias após a sua provável última final de Champions no clube.

Fato é que, atualmente, qualquer tentativa de tirar Mac Allister do Liverpool, além de convencer o jogador argentino, tem de contar com um suntuoso aporte financeiro. No contrato firmado entre Alexis e os Reds, a multa rescisória está em 60 milhões de libras, algo que equivale a quase R$ 390 milhões.

