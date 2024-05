Com muitos reservas, Milan perde para o Torino no Italiano

Em partida válida pela 37ª rodada do Italiano, a penúltima da competição, o Milan perdeu para o Torino, em Turim, por 3 a 1. Os gols foram marcados por Zapata, Ilic e Rodríguez. Os rossoneros descontaram com Bennacer em cobrança de pênalti.

O Milan começou a partida com alguns reservas, afinal, sabe que vai terminar a competição como vice-campeão, mas garantido na Supercopa da Itália de 2024. Esta é disputada com os dois primeiros do Italiano e os dois primeiros da Copa Itália. Na segunda etapa, o técnico Stefano Pioli até promoveu as entradas dos atacantes titulares Giroud e Rafael Leão, mas em vão. Treinador do Torino, Ivan Jurić também deve sair do emprego, mas por opção própria.

Aliás, Giroud, acertado com o Los Angeles (USA) e Pioli, que deve ser substituído por Paulo Fonseca, já estão em ritmo de despedida. O francês, que é ídolo do clube, ainda sonha em chegar aos 50 gols pelo Milan (tem 48). Leão, por sua vez, quase marcou um golaço no final do jogo, mas o goleiro Savic defendeu.

O Torino, por sua vez, está em nono, com 53 pontos, e ainda sonha com uma vaga para a Liga Conferência. Para isso, é necessário vencer a última rodada e torcer por Atalanta e Fiorentina nas finais da Liga Europa e Conferência, respectivamente. Ainda é preciso torcer pro tropeços da mesma Fiorentina no Italiano.

O Milan encerra a temporada 2023/2024 recebendo a rebaixada e lanterna Salernitana, no próximo domingo (26), em horário ainda a ser divulgado. Já o Torino visitará a Atalanta, no mesmo dia. A tendência, por ser a última rodada da competição, é que todos os embates aconteçam na mesma hora.

