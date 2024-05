Romário afirma que Gabigol não quis desrespeitar o Flamengo

Após a vitória do América-RJ por 2 a 0 sobre o Petrópolis, neste sábado, na estreia da Série A2 do Campeonato Carioca, Romário, presidente do clube, falou sobre a punição imposta pela diretoria do Flamengo ao atacante Gabigol. O Flamengo multou o jogador em 10% do salário e retirou a camisa 10 do ídolo. Quando atleta, o Baixinho foi o centro de uma infinidade de polêmicas, principalmente por conta de suas opiniões fortes, autênticas e, consequentemente, polêmicas. Em sua versão dirigente, o eterno ídolo da Seleção Brasileira manteve a postura.

“É muito complexo. Eu nunca vesti camisa de outro time. Conheço pouco o Gabigol. Estivemos algumas vezes juntos, mas tenho respeito por ele muito grande. O que posso afirmar é que esse gesto não foi em desrespeito ao Flamengo. Foi por alçgum motivo que eu não sei qual é. Vou acabar sabendo porque a gente vai estar junto, tem amigo em coumum. O Gabigol sabe o tamanho do Flamengo, é um cara inteligente, que veste a camisa do clube em todos os sentidos. A gente tem que entender algumas situações para a gente criticar”, analisou.

Romário parabeniza o Flamengo pela punição

Presidente do América desde o início de 2024, o Baixinho também opinou como cartola. Contudo, voltou a reiterar que não acredita que o atleta, deliberadamente, tenha optado por desrespeitar o clube em que atua desde 2019 e acabou por se tornar um dos maiores ídolos.

“Claro que, me colocando no lugar do presidente do Flamengo, se o Gabigol está no América e veste uma camisa de um time que tá querendo contratá-lo, alguma punição com certeza ele vai ter. Mas por outro lado tenho certeza que ele não fez nem nunca vai fazer por desrespeito. O Flamengo é muito maior do que tudo e fez o Gabigol ser de novo o Gabigol. Então pelo pouco que conheço, pelo amigos em comu, sei que ele tem um respeito muito grande pelo clube. Parabéns pela atitude da diretoria em ter multado, até mesmo ter tirado a camisa 10 dele, Mas afirmo a vocês que não foi nenhum gesto de desrespeito”, concluiu.

Inscrito como também como atleta para, eventualmente, entrar em campo durante a competição, Romário desta vez não participou da partida. O América joga novamente no próximo domingo (26), pela segunda rodada do Carioca, fora de casa contra a Cabofriense.

