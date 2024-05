Neste domingo (19), Villareal e Real Madrid medem forças pela 37ªrodada do campeonato espanhol. O duelo será disputado no estádio El Madrigal, a partir das 14h (de Brasília). Campeão de LaLiga, o Merengue apenas cumpre tabela. Enquanto isso, o submarino amarelo ainda sonha com uma vaga na Conference League.

Onde assistir

O duelo será transmitido com exclusividade pelo streaming Star+ a partir das 14h (de Brasília).

Como chega o Villareal

Na oitava colocação, o Villareal entra nas duas rodadas finais com remotas chances de garantir uma vaga na Conference League. Para isso ocorrer, o time precisa vencer seus jogos e torcer contra Betis e Real Sociedad.

Na escalação, o lateral-direito Kiko Femenia, expulso na rodada passada, desfalca o time. Sendo assim, Cuenca assume a vaga na equipe titular.

Como chega o Real Madrid

Campeão com duas rodadas de antecedência, o Real Madrid começa a focar na final da Uefa Champions League, ou seja, não vai tirar o pé dentro de campo. O técnico Carlo Ancelotti quer o time competitivo e espera dar ritmo a alguns atletas.

VILLAREAL X REAL MADRID

Campeonato Espanhol – 37ª rodada

Data e horário: 19/5/2024, às 14h (de Brasília)

Local: El Madrigal, Vila-real (ESP)

VILLAREAL: Jorgensen; Cuenca, Bailly, Mosquera, Terrats; Traore, Comesaña, Parejo, Baena; Guedes, Sorloth. Técnico: Marcelino García.

REAL MADRID: Lunin; Vázquez, Rüdiger, Nacho, Fran Garcia; Ceballos, Camavinga, Modric; Arda Güler; Brahim, Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández

VAR: Eduardo Prieto Iglesias

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Villarreal x Real Madrid: onde assistir e escalações apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.