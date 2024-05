Torcedores e internautas se ‘irritam’ com não entrada de Romário

Torcedores do America, fãs do Romário e apenas curiosos se mobilizaram para acompanhar o retorno do Baixinho aos gramados, que seria neste sábado (18), contra o Petrópolis. No entanto, o atacante não saiu do banco de reservas na vitória por 2 a 0, frustrando milhares de pessoas, que desabafaram e/ou fizeram piadas na Internet. A partida valeu pela primeira rodada do Carioca Série A2, a segunda divisão local.

“Propaganda enganosa”; “Vou ver outro jogo para ver se o Romário entra”; “Flu INSS logo fará uma proposta”; “Técnico vai tomar advertência. Próxima é justa causa” “Ficamos esperando o Romário, mas só entrou o filho dele”, comentaram alguns internautas, através do X (antigo Twitter) ou do canal GOAT, no Youtube, que transmitiu o jogo. A partida, inclusive, também teve transmissão da BandSports.

A expectativa ficou ainda maior porque imaginava-se que o Romário, por conta da idade avançada (58 anos), entrasse em campo já com a partida ganha ou perdida. O craque da partida foi André “Balada”, ex-Santos, Atlético-MG, Corinthians, Vasco, Grêmio, Sport, Cuiabá, Ponte Preta, entre outros. Ele deu uma assistência para Digão abrir o placar no primeiro tempo e fez o gol da vitória na reta final.

https://x.com/samengo_of/status/1791921572170653835?t=3_JYzf_iTPRCsBHrMcIeVA&s=08

https://x.com/ultimadivisao/status/1791925454149939624

Caso entrasse em campo, vale lembrar, Romário bateria o recorde mundial de atleta mais velho a jogar futebol profissionalmente. Afinal, ele está com 58 anos, um a mais do que o japonês Kazuyoshi Miura, atualmente no Oliveirense, da segunda divisão portuguesa.

A Série A2 do Campeonato Carioca tem um formato idêntico ao da primeira divisão. Assim, a primeira fase tem 12 equipes, que se enfrentam em turno único, a Taça Santos Dumont. Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal, e o primeiro lugar sobe.

Um dos líderes da competição, com três pontos, o America agora se prepara para encarar a Cabofriense, no outro domingo (26), às 15h, no Luso-Brasileiro. Será que dessa vez Romário irá estrear pelo quinto maior campeão carioca?

