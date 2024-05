Champions Africana: Esperánce e Al Ahly empatam sem gols no jogo de ida da final

Esperánce e Al Ahly empataram sem gols, neste sábado (18), no jogo de ida da final da Champions da África. A bola rolou no Estádio Olímpico Hammadi Agrebi, em Radès.

Os times travaram um duelo bem equilibrado, conforme apontam os números. Os egípcios acertaram o único chute ao gol em 20 tentativas dos times, mas a equipe da Tunísia, que jogou em casa, teve mais posse de bola do que o adversário.

No próximo sábado (24), o Al Ahly recebe o Esperánce, no jogo de volta da decisão, no Estádio Internacional de Cairo. Quem vencer, portanto, leva a taça. Em caso de empate, os postulantes à taça definem a série nas penalidades máximas.

O Al Ahly é o maior campeão da Liga dos Campeões da África, com 11 títulos. Os egípcios, agora, buscam o bicampeonato. Já o Esperance ganhou o torneio quatro vezes. Seu último caneco foi em 2018-2019.

Os dois times, no entanto, já estão garantidos no Mundial de Clubes de 2025. Além de Espérance e Al Ahly, o Wydad Casablanca, de Marrocos, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, vão representar o continente africano no torneio da Fifa.

