Inter de Milão x Lazio: onde assistir e escalações

Neste domingo (19), Inter de Milão e Lazio se enfrentam pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. O clássico será no San Siro, a partir das 13h (de Brasília). Campeã antecipada, a Internazionale quer se despedir da torcida em grande estilo. Enquanto isso, a Lazio sonha com uma vaga na Europa League.

Onde assistir:

O duelo será transmitido pelo streaming Star+ a partir das 13h (de Brasília).

Como chega a Inter de Milão

Campeã antecipada com 92 pontos, a Inter de Milão apenas cumpre tabela. Porém, isso não impede que o time entre com o pé no acelerador. Além disso, o técnico Simone Inzaghi quer se despedir da torcida nesta temporada com uma atuação convincente.

Como chega a Lazio

Na sétima colocação do torneio, a Lazio entra em campo de olho na Europa League. O rival por uma classificação é justamente a Roma, o seu principal adversário. A diferença entre eles é de um ponto. Ou seja, a Lazio precisa estragar a festa da Inter de Milão para continuar vivo pela classificação.

INTER DE MILÃO X LAZIO

Campeonato Italiano– 37ª rodada

Data e horário: 19/5/2024, às 13h (de Brasília)

Local: San Siro, Milão (ITA)

INTER DE MILÃO: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni; Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan (Davide Frattesi), Hakan Çalhanoğlu, Federico Dimarco (Carlos Augusto) e Matteo Darmian; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

LAZIO: Christos Mandas; Patric, Nicolò Casale e Mario Gila Fuentes; Daichi Kamada, Mattéo Guendouzi, Manuel Lazzari e Adam Marušić; Mattia Zaccagni e Felipe Anderson e Ciro Immobile. Técnico: Igor Tudor.

