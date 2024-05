Um 8 a 0 em uma partida entre Palmeiras e Flamengo é algo inédito. E, pelo menos na categoria profissional, continua sendo. Não é o caso, entretanto, do confronto entre o sub-20 do Alviverde contra o Flamengo-SP, que tem sede em Guarulhos, na região metropolitana paulista. Isso porque neste sábado, a equipe Sub-20 paulistana goleou esse adversário o Flamengo-SP pelo placar citado, na Academia de Futebol 2, pela sexta rodada da fase inicial do Campeonato Paulista da categoria. Os gols foram de Edney, Thalys (duas vezes), Vitor Reis, Luighi, Sorriso (duas vezes) e Benedetti.

Com essa vitória, o Palmeiras chegou a 16 pontos, liderando o grupo C do Estadual. Em seis jogos, o time Sub-20 acumula cinco vitórias e um empate, com 22 gols a favor e dois contra. Na próxima rodada do Paulista Sub-20, o time alviverde enfrentará o Ibrachina na Arena do adversário, no sábado (25), às 15h (horário de Brasília).

O Palmeiras, em suma, busca conquistar o título do Paulista Sub-20 pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, a equipe venceu o São Paulo na final, com placares de 2 a 1 e 1 a 0. Ao todo, o clube possui 13 títulos do Estadual. Além do Paulista, o time Sub-20 do Verdão também disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. Na próxima rodada dessa competição, afinal, o Palmeiras enfrentará o Bahia, na terça-feira (21), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Pituaçu, em Salvador.

LEIA MAIS: Confira a classificação do Campeonato Paulista Sub-20!

Regulamento

Em resumo, na primeira fase do Paulista Sub-20, os 78 clubes são divididos em 13 grupos com seis times cada. Após jogarem em turno e returno dentro de seus grupos, os dois melhores colocados de cada grupo, além dos seis melhores terceiros colocados, avançam para a segunda fase. O torneio, por fim, tem previsão de término para o dia 15 de novembro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras faz 8 a 0 no Flamengo…só que de SP, pelo paulista sub-20 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.