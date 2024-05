Grêmio retoma treinamentos, em São Paulo, com novidades

O Grêmio teve novidades no segundo dia de treinamentos em São Paulo, após o clube ter que deixar o Rio Grande do Sul em razão das enchentes que causaram a maior tragédia do estado. Neste sábado (18), o técnico Renato Gaúcho contou com as chegadas dos zagueiros Kannemann e Ely.

A dupla se juntou ao elenco que trabalha no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Assim, os dois participaram do trabalho de retomada das atividades do Imortal. Kannemann e Ely, na última sexta-feira, haviam perdido o voo para São Paulo.

Com a chegada do zagueiro, agora, restam quatro jogadores para fechar o grupo. O Grêmio aguarda os volantes Carballo e Villasanti, e os atacantes Diego Costa e Besozzi. O elenco segue na capital paulista e vai se preparando para a retomada do calendário. Afinal, em dez dias, o time deve voltar a campo.

Neste sábado, os jogadores do Grêmio realizaram uma atividade física no campo, com circuitos e corridas, no centro de treinamento do Timão. Após 15 parado, este tipo de treino será mais enfatizado pela comissão técnica. O plantel recomeçará a trabalhar com bola somente nos próximos dias.

Sem a possibilidade de mandar os seus jogos na Arena, o Grêmio volta a campo, então, no dia 29 deste mês, contra o The Strongest (BOL), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela Libertadores.

