Santos x Brusque, com a Voz do Esporte, às 10h (de Brasília)

Santos e Brusque jogam pela Série B do Brasileirão. A bola rola neste domingo (19/05), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada. Com quatro vitórias e uma derrota, os jogadores alvinegros vivem um ótimo momento na temporada e estão na vice- liderança do campeonato, com 12 pontos. Mas o Brusque, comandado Luizinho Lopes está no 16° lugar. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 10h. A narração do jogo é de Diego Mazur.