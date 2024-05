Santos passeia na Vila, goleia o Brusque e lidera a Série B

O público voltou à Vila Belmiro e ganhou de presente uma ótima exibição do Santos na manhã deste domingo (19). Sem precisar fazer muita força, o Peixe dominou e goleou o Brusque por 4 a 0. Weslley Patati, Giuliano, Willian Bigode e Morelos marcaram os gols dos donos da casa. Com o resultado, afinal, o Peixe chegou aos 15 pontos e lidera a competição. O Brusque, com apenas quatro, é o 16º.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira (24), quando defende a liderança fora de casa, contra o América-MG. O Brusque, todavia, joga quarta-feira (22), em Goiânia, contra o Atlético-GO pela Copa do Brasil.

Santos avassalador no primeiro tempo

O Santos praticamente não deixou o Brusque respirar no primeiro tempo. Sendo assim, a única chance do adversário aconteceu aos seis minutos. Após bola cruzada na área, João Paulo foi enganado pelo quique da bola, que explodiu no seu peito. Antes disso, contudo, o Peixe já ameaçara aos quatro, com bomba de Otero que Matheus Nogueira espalmou.

Com tamanho domínio, dessa forma os gols foram saindo naturalmente. Aos 22, Patati cruzou na área, a bola passou por todo mundo e entrou: 1 a 0, primeiro gol da joia como profissional. Oito minutos depois, após linda troca de passes na intermediária, JP Chermont cruzou e Giuliano, um dos melhores em campos, dobrou a vantagem dos anfitriões. O terceiro veio aos 40, quando Pituca cruzou e Wliian Bigode completou para o fundo das redes.

Segundo Tempo

Após não deixar o adversário pensar na primeira etapa, o Peixe veio em ritmo mais lento na segunda. Ainda assim, seguiu superior a um Brusque que inegavelmente voltou para evitar levar uma goleada histórica na Vila. Mesmo assim, o Santos criou boas oportunidades. Gil e Patati, em resumo, estiveram perto de fazer o quarto gol. A vitória, por fim, acabou virando goleada aos 34, quando JP Chermont cruzou da direita e Morelos fez o seu.

SANTOS 4 X 0 BRUSQUE

6ª Rodada da Série B

Data: 19/05/2024

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: 10.325 presentes

SANTOS: João Paulo, JP Chermont (Rodrigo Ferreira, 36’/2ºT), Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Cazares, 17’/2ºT); Otero (Patrick, 27’/2ºT) Willian Bigode (Morelos, 27’/2ºT) e Weslley Patati (Serginho, 27’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

BRUSQUE: Matheus Nogueira, Everton Alemão, Matheus Salustiano, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar (Jhemerson, Intervalo), Marcos Serrato, Anderson Rosa (Keké, Intervalo (Diego Tavares, 4’/2ºT)); Dentinho (Dionísio, Intervalo), Guilherme Queiroz e Paulinho Mocelin. Técnico: Luizinho Lopes

Gols: Weslley Patati, 22’/1ºT (1-0); Giuliano, 31’/1ºT (2-0); Willian Bigode, 40’/1ºT (3-0)

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)



Cartão Amarelo: Patrick, Morelos (SAN)

Cartão Vermelho: –

