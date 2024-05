Liverpool vence em emocionante despedida de Jürgen Klopp

3141 dias, 489 jogos e 8 títulos depois, Jürgen Klopp encerrou sua brilhante passagem pelo Liverpool. Neste domingo (19) de encerramento da Premier League, os Reds se despediram do seu histórico treinador com vitória por 2 a 0 sobre o Wolverhampton, em Anfield, estádio em que brilhou por nove anos.

O dia, é claro, foi de homenagens ao comandante. Klopp ganhou mosaico com seu nome antes da bola rolar, além de um emocionante cântico da histórica música “You’ll never walk alone”.

O jogo

Apesar do Liverpool ser o melhor time desde o início, Alisson foi quem precisou trabalhar. Aos 17′, em contra-ataque quase letal do Wolves, Hwang ficou na cara do gol, mas a ponta dos dedos do goleiro brasileiro evitou o pior.

Aos 28′, a coisa complicou para os Wolves, que já sofria grande pressão. Semedo entrou com a sola pisando em Mac Allister e levou o cartão vermelho direto. E o argentino apareceria novamente só quatro minutos mais tarde.

Em linda jogada trabalhada pelo time do Liverpool, Eliott recebeu da direita e cruzou com o pé oposto. O camisa 10 dos Reds apareceu na área para cabecear com estilo e marcar 1 a 0.

Quansah aumentou o placar aos 40′. Em blitz do Liverpool, Salah tentou o chute, o goleiro chegou a tocar na bola, mas o jovem zagueiro complementou para as redes.

Na etapa final, os Reds insistiam pelo terceiro gol. Em especial por parte de Salah, artilheiro da equipe na competição, com 18 gols. Seu gol de despedida no ano, porém, não saiu.

O Liverpool já sabia de sua posição final antes mesmo da bola rolar: encerra sua participação na terceira colocação, com 82 pontos, nove a menos que o tetracampeão Manchester City. A equipe disputará, assim, a Champions League após um ano fora. Já o Wolverhampton acaba em 14º, com 46 pontos, em mais uma temporada abaixo das expectativas.

As homenagens

Antes, durante e depois da bola rolar, não faltaram homenagens a Klopp. Torcedores, emocionados, se despediam, carregando bandeiras, cachecóis e até camisas com o nome do alemão, dos maiores ídolos da história do clube.

O próximo técnico do Liverpool será o holandês Arne Slot, de 45 anos. Ele comandou o Feynoord (HOL) nas últimas três temporadas, após começar a carreira no AZ Alkmaar.

Os títulos

No Liverpool desde 2015, Klopp só foi vencer seu primeiro título em 2018/19 – logo uma Champions League, tirando o time da fila. Outro jejum que incomodava os fanáticos torcedores era no Campeonato Inglês: afinal, a equipe jamais havia conquistado a Premier League (nome adotado em 1992/93).

Klopp encerrou este tabu, então, na temporada seguinte, em 2019/20. Ainda conquistou a Copa do Mundo de clubes (2019), Supercopa da Uefa (2019), Copa da Inglaterra (2021/22), Copa da Liga Inglesa (2021/22 e 2023/24) e a Supercopa da Inglaterra (2022), totalizando, assim, oito conquistas no período.

