Arsenal vence Everton, mas vê City fazer dever de casa e faturar o título inglês

O Arsenal jogava por uma vitória em combinação com um tropeço do City para ser campeão. Mas, apesar do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Everton sair na reta final no Arsenal Stadium, pela última rodada da Premier League, faltou combinar com o time de Manchester neste domingo (19).

Com o triunfo, o Arsenal encerrou a competição com 89 pontos contra 91 do City, que fez o seu dever de casa ao derrotar por 3 a 1 o West Ham e, assim, assegurou o título.

Desse modo, os Gunners se frustraram na tentativa de colocar fim a um jejum que já dura 20 anos. A última vez que o clube faturou o título da Premier League foi na temporada 2023/24. No ano passado, o time londrino bateu na trave e fechou na segunda colocação, cinco pontos atrás do City.

Arsenal leva susto no primeiro tempo

Sem contar com Bukayo, que, segundo o clube, apresentou um leve problema muscular e não teve condições de ir a campo, o Arsenal foi para cima do adversário. Teve mais posse de bola, porém, apesar da pressão, não levou tanto perigo à meta de Pickford. As melhores oportunidades foram em cabeceio de Tomiyasu e em arremate rasteiro de Gabriel Martinelli, que obrigou o goleiro inglês a fazer ótima defesa.

Pelo lado do Everton, Calvert-Lewin assustou quando finalizou na trave e no rebote mandou a bola na rede pelo lado de fora. Os visitantes se animaram e abriram o placar aos 39 minutos em cobrança de falta do volante Gueye. A bola desviou em Rice e tirou a chance de defesa do goleiro Raya. A reação não demorou. Três minutos depois, Odegaard rolou para trás, e Tomiyasu, livre de marcação, apareceu na área para deixar tudo igual.

Segundo tempo

No retorno do intervalo, o ânimo que tomou conta da torcida após o empate durou pouco. Isso porque, no outro jogo, o City ampliava para 3 a 1 o placar diante do West Ham. Em campo, os Gunners mantiveram a pressão ainda mais quando Arteta promoveu um pacote de substituições na metade da segunda etapa. O time empilhou oportunidades, e Odegaard desperdiçou uma chance inacreditável.

A exemplo da primeira etapa, o Everton levou perigo com Calvert-Lewin. Mesmo com o título distante, o Arsenal buscou honrar seus torcedores e depois de Smith Rowe acertar o travessão em mais uma boa chegada, coube a Havertz anotar o gol da virada aos 43 minutos após Gabriel Jesus puxar contra-ataque. Em vantagem no placar, o Arsenal manteve a posse de bola trocando passes até o apito final.

