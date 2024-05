Como era de se esperar, o técnico Fábio Carille saiu satisfeito da Vila Belmiro neste domingo, após a vitória do Santos por 4 a 0 sobre o Brusque, pela sexta rodada da Série B. Carille, afinal, elogiou o desempenho coletivo da equipe e destacou alguns jogadores individualmente.

“Foi uma das nossas melhores partidas. Tivemos grandes jogos, especialmente os clássicos. Fizemos ótimas partidas, e essa está entre as cinco melhores do ano, com certeza”, afirmou o técnico.

Neste confronto, em suma, o treinador fez duas alterações. Willian Bigode substituiu Morelos, e Patati entrou no lugar de Guilherme, que estava machucado. Ambos os titulares marcaram gols, e o colombiano, que entrou no segundo tempo, também deixou o dele – Giuliano também balançou as redes.

Carille destaca Chermont e Patati

Outro destaque foi o lateral JP Chermont, que teve uma participação ofensiva significativa e deu três assistências.

“Ele foi uma grande surpresa contra o Palmeiras. Desde aquele jogo, inegavelmente tenho total confiança em colocá-lo em campo. É jovem e não pode deixar isso afetar sua cabeça, mas tem um potencial enorme. Hoje foi, de longe, o melhor jogo dele. Mas aquele jogo contra o Palmeiras me deu total confiança”, analisou.

Por fim, Carille destacou a atuação do jovem Weslley Patati, que marcou seu primeiro gol como profissional.

“Patati jogou mais pelo meio para liberar os corredores laterais, aumentando a presença no meio-campo e dificultando a vida do adversário. Vou analisar jogo a jogo. Não sei se isso funcionará sempre. Em suma, vamos estudar o América-MG e decidir se é importante manter nossos pontas abertos para permitir que os laterais avancem pelo meio. Depende do que observarmos em relação ao América”, comentou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Carille: ‘Foi uma das melhores atuações do Santos’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.